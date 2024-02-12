Иларионов Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларион Никитин
Рождение ребёнка
1923
Сын: Порфирьев Зевин
Мать ребёнка: Архипова Агапия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Архипа
Мать ребёнка: Архипова Агапия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Агапия
Смерть
Неизвестно