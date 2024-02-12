Иларионов Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иларионов Порфирий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларион Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Порфирьев Зевин

Мать ребёнка: Архипова Агапия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Архипа

Мать ребёнка: Архипова Агапия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Агапия

Смерть
Неизвестно
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