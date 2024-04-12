Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
27.01.1882 ст.
Муж: Осип Флорович
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
?.01.1885 ст.
Сын: Иван Осипович
Отец ребёнка: Осип Флорович
Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно