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Чернышев Поликарп Михайлович

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
22.02.1887
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Алексей Иоаннович Сысоятин и Парасковья Михайловна Чернышова
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Поликарповна

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна

Рождение ребёнка
21.10.1908

Сын: Чернышев Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1914

Сын: Чернышев Алексей Поликарпович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Чернышев Семен Поликарпович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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