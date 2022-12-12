Чернышев Поликарп Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
22.02.1887
Восприемники Алексей Иоаннович Сысоятин и Парасковья Михайловна Чернышова
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Чернышева Татьяна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Поликарповна
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна
Рождение ребёнка
21.10.1908
Сын: Чернышев Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Сын: Чернышев Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна
Рождение ребёнка
01.09.1919
Сын: Чернышев Семен Поликарпович
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна
Смерть
Неизвестно