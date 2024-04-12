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Василий Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

15.03.1810

Дата смерти

16.10.1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1810

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
16.10.1810
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810... Показать все
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