Ямникова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямникова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Роза Сергеевна

Отец ребёнка: Ямников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ямников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ямников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Яна Сергеевна

Отец ребёнка: Ямников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Ямникова Лаура Сергеевна

Отец ребёнка: Ямников Сергей Сергеевич

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