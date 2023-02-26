Будкин Арсентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1935
Сын: Будкин Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: Будкина Марфа Моисеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно