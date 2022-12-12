Фрезе Александр (Александр Юстас) Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрезе Александр (Александр Юстас) Устинович

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Место рождения

Талинн, Эстония

Дата рождения

03.04.1826

Дата смерти

04.02.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Талинн, Эстония
Место жительства
С 1855 по 1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1855
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.02.1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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