Фрезе Александр (Александр Юстас) Устинович
Место рожденияТалинн, Эстония
Дата рождения03.04.1826
Дата смерти04.02.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Талинн, Эстония
Место жительства
С 1855 по 1884
Место жительства
По 1855
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.02.1884