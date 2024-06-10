Мусатов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мусатова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мусатова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусатов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно