Мусатов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусатов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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