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Тихонов Иван Григорьевич

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Место рождения

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Тиханов Григорий

Мать: Фекла

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1914

Жена: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Тиханов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тихонов Лекарион Иванович

Мать ребёнка: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тихонов Яков Иванович

Мать ребёнка: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Тихонова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тиханов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Смерть
Около 1953
Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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