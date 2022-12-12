Козлова Евдокия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1913
Муж: Козлов Николай
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Козлов Николай
Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно