Козлова Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдокия Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.?.1913

Муж: Козлов Николай

Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Козлов Николай

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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