Кашеварова Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1907
Дата смерти11.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907
Отец: Кашеваров Виктор Ефимович
Мать: Полозова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Кринова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1933
Дочь: Кринова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Кринов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1936
Дочь: Кринова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.09.1995