Кашеварова Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашеварова Лидия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1907

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907

Отец: Кашеваров Виктор Ефимович

Мать: Полозова Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Кринова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1933

Дочь: Кринова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Кринов Сергей Павлович

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1936

Дочь: Кринова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.09.1995
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