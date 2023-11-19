Крупнов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Крупнов Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Жена: Ежова Феодосия Тихоновна
По жениху: Московской губернии, Звенигородского уезда, Перхушковской волости, деревни Шельбутовой крестьяне: Осип Николаев и Иван Николаев Петуховы. По невесте: Московской губернии, Звенигородского ... Показать все
Смерть
Неизвестно