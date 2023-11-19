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Крупнов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Федосьино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Крупнов Василий Иванович

Мать: не указана

Федосьино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Ежова Феодосия Тихоновна

Федосьино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
По жениху: Московской губернии, Звенигородского уезда, Перхушковской волости, деревни Шельбутовой крестьяне: Осип Николаев и Иван Николаев Петуховы. По невесте: Московской губернии, Звенигородского ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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