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Макеев Прохор Макеевич

Место рождения

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

22.07.1796

Дата смерти

С 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1796

Отец: Макеев Макей Егорович

Мать: Анна Алексеевна

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
22.07.1796
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д.Чепелёво Фёдор Егорович и Екатерина Егоровна
Бракосочетание
12.06.1812

Жена: Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Макеев Родион Прохорович

Мать ребёнка: Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна

Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1858
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