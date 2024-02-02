Макеев Прохор Макеевич
Место рожденияСерпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения22.07.1796
Дата смертиС 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1796
Отец: Макеев Макей Егорович
Мать: Анна Алексеевна
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
22.07.1796
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д.Чепелёво Фёдор Егорович и Екатерина Егоровна
Бракосочетание
12.06.1812
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.05.1831
Мать ребёнка: Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна
Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1858