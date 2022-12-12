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Кулиш Вера Даниловна

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Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кулиш Данила

Мать: Мария

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.12.1926

Сын: Щербинин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1929

Дочь: Щербинина-Атепаева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1933

Дочь: Щербинина Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Щербинина Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1941

Дочь: Щербинина-Коршунова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.02.1982
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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