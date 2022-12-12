Кулиш Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кулиш Данила
Мать: Мария
Рождение ребёнка
07.12.1926
Сын: Щербинин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1929
Дочь: Щербинина-Атепаева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
?.04.1933
Дочь: Щербинина Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Щербинина Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1941
Дочь: Щербинина-Коршунова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Щербинин Алексей Михайлович
Смерть
?.02.1982