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Яшков Ефим Максимович
Яшков Ефим Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1844
Пол
Мужской
Отец
Яшков Максим Митрофанович
1821 г.р.
Мать
Яшков Екатерина Захаровна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Яшков Максим Митрофанович
Мать:
Яшков Екатерина Захаровна
Смерть
1844
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