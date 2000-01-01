Яшков Ефим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшков Ефим Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Яшков Максим Митрофанович

Мать: Яшков Екатерина Захаровна

Смерть
1844
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