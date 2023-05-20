Гусева Наталья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1895
Дата смерти15.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благова (Гусева) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1923
Дочь: Каверзнева (Гусева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: Гусева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 1928
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1934
Дочь: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович
Смерть
15.02.1971