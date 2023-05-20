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Гусева Наталья Прокофьевна

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Место рождения

Крутец, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1895

Дата смерти

15.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутец, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благова (Гусева) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1923

Дочь: Каверзнева (Гусева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: Гусева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Гусев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1934

Дочь: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Иванович

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.02.1971

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