Жовтоноженко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жовтоноженко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовтоноженко Шурик Александрович

Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1937

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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