Жовтоноженко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовтоноженко Шурик Александрович
Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна
Рождение ребёнка
21.04.1937
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна
Смерть
Неизвестно