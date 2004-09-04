Поляков Иван
Место рождения
Дата рождения07.05.1954
Дата смерти04.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1954
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Полякова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Людмила
Смерть
04.09.2004
Причина смерти: утонул упал из лодки (неофиц: подмешано снотворное)
Похороны
Неизвестно