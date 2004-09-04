Поляков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Иван

Поляков Иван

avatar

Место рождения

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.05.1954

Дата смерти

04.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1954

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Полякова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Людмила

Смерть
04.09.2004
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: утонул упал из лодки (неофиц: подмешано снотворное)
Похороны
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close