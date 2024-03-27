Еремеев Шарафетдин Халиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Шарафетдин Халиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1934

Сын: Еремеев Нуран Шарафетдинович

Мать ребёнка: Еремеева Банат Мухаммадгалиевна

д.Имангулово Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Еремеев Румин Шарафетдинович

Мать ребёнка: Еремеева Банат Мухаммадгалиевна

д.Имангулово Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Банат Мухаммадгалиевна

Смерть
Около 1974
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