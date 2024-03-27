Еремеев Шарафетдин Халиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1934
Сын: Еремеев Нуран Шарафетдинович
Мать ребёнка: Еремеева Банат Мухаммадгалиевна
д.Имангулово Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
01.03.1936
Сын: Еремеев Румин Шарафетдинович
Мать ребёнка: Еремеева Банат Мухаммадгалиевна
д.Имангулово Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1974