Рылянин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРылянин Григорий

Рылянин Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Рылянин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Рылин Савва Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Рылин Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Рылин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Рылин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close