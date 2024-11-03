Никифоров Герасим Федорович Между 1865 и 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1865 и 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1866

Отец: Никифоров Федор Алексеевич

Мать: Никифорова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Жена: Никифорова Екатерина Яковлевна

Восприемник
08.07.1888 ст.
Михаил Егорович Никифоров
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.

Дочь: Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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