Никифоров Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1865 и 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Иван Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Восприемник
08.07.1888 ст.
Михаил Егорович Никифоров
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.
Дочь: Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно