Пелагея Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Данила Леонтьев
Отец ребёнка: Михайла Федоров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Василей
Отец ребёнка: Михайла Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Отец ребёнка: Михайла Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Михайла Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Михайла Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Федоров
Смерть
Неизвестно