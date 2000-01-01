Пелагея Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Данила Леонтьев

Отец ребёнка: Михайла Федоров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Василей

Отец ребёнка: Михайла Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: Михайла Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Михайла Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Михайла Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Федоров

Смерть
Неизвестно
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