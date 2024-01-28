Чибисов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чибисова Ольга Егоровна
Место жительства
1882 ст.
Карпова, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.11.1882 ст.
Дочь: Чибисова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Чибисова Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно