Прохоров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1964

Дата смерти

06.12.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Прохорова (Прохорова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2002

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