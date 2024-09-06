(Горохова) Фекла Ермолаева
Место рожденияд. Скрябино, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: ((Горохов)) Ульяна Васильева
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Афимья Васильева
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов
Смерть
Неизвестно