(Горохова) Фекла Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Фекла Ермолаева

Место рождения

д. Скрябино, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: ((Горохов)) Ульяна Васильева

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Афимья Васильева

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов

Смерть
Неизвестно

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