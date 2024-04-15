Осинцов Никита Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Место жительства
С 1799
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Осинцов Влас Никитич
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Никитична
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832