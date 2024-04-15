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Осинцов Никита Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Осинцов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1800

Сын: Осинцов Игнатий Никитич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Осинцов Влас Никитич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Осинцов Антон Никитич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Никитична

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцов Сергей Никитич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1832
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