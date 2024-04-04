Гавриил Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья Архипов
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пульхерия Васильева
Рождение ребёнка
01.?.1891
Сын: Яким Гавриилов
Мать ребёнка: Пульхерия Васильева
Рождение ребёнка
27.?.1894
Дочь: Анна Гавриилова
Мать ребёнка: Пульхерия Васильева
Смерть
Неизвестно