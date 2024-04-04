Гавриил Ильин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриил Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья Архипов

Мать: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пульхерия Васильева

Рождение ребёнка
01.?.1891

Сын: Яким Гавриилов

Мать ребёнка: Пульхерия Васильева

Малые Кибечи, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.?.1894

Дочь: Анна Гавриилова

Мать ребёнка: Пульхерия Васильева

Малые Кибечи, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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