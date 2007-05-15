Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна 02.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Место рождения

Орловская область, с. Шарапово

Дата рождения

02.05.1925

Дата смерти

15.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925

Отец: Луканов Михаил Устинович

Мать: Луканова Александра Нестеровна

Орловская область, с. Шарапово
Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Молоткова (Меркулова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович

Рождение ребёнка
13.02.1952

Дочь: Гришина (Меркулова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович

Рождение ребёнка
03.09.1953

Сын: Меркулов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1955

Дочь: Просветова (Меркулова) Томара Васильевна

Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович

Смерть
15.05.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.