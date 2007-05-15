Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна
Место рожденияОрловская область, с. Шарапово
Дата рождения02.05.1925
Дата смерти15.05.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925
Орловская область, с. Шарапово
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: Молоткова (Меркулова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович
Рождение ребёнка
13.02.1952
Дочь: Гришина (Меркулова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович
Рождение ребёнка
03.09.1953
Сын: Меркулов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1955
Дочь: Просветова (Меркулова) Томара Васильевна
Отец ребёнка: Меркулов Василий Семенович
Смерть
15.05.2007