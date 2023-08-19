Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach

Место рождения

Друя, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Калмык Kalmyk Абрам Аврам

Мать: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмык (Розенман) неизв

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Генадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Мать ребёнка: Калмык (Розенман) неизв

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
30.09.1906

Сын: Калмык Наум

Мать ребёнка: Калмык (Розенман) неизв

Друя, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Геноцид | https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=6110801&ind=1

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