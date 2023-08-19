Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Калмык Kalmyk Абрам Аврам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмык (Розенман) неизв
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Генадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся
Мать ребёнка: Калмык (Розенман) неизв
Рождение ребёнка
30.09.1906
Сын: Калмык Наум
Мать ребёнка: Калмык (Розенман) неизв
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Геноцид | https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=6110801&ind=1