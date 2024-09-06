Хвисюк Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946
Отец: Хвисюк Алексей Миронович
Мать: Плещук Екатерина
Рождение ребёнка
25.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снопок Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снопок Николай Дмитриевич