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Хвисюк Любовь Алексеевна

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Место рождения

Берёза, Берёзовский район, Брестская область

Дата рождения

13.09.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: Хвисюк Алексей Миронович

Мать: Плещук Екатерина

Берёза, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снопок Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снопок Николай Дмитриевич

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