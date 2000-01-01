Михальская Ковалевская Алевтина Ивановна
Место рожденияСлавянск Украина
Дата рождения09.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932
Отец: не указан
Славянск Украина
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Михальский Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Михальский Анатолий Борисович
Одесса Украина
Рождение ребёнка
24.02.1963
Дочь: Ильченко Михальская Инна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Славянск Украина