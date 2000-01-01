Михальская Ковалевская Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальская Ковалевская Алевтина Ивановна

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Место рождения

Славянск Украина

Дата рождения

09.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932

Отец: не указан

Мать: Ковалевская Чернявская Раиса Георгиевна

Славянск Украина
Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Михальский Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Михальский Анатолий Борисович

Одесса Украина
Рождение ребёнка
24.02.1963

Дочь: Ильченко Михальская Инна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Славянск Украина
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