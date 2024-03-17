Фон Таубе Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.11.1819 ст.
Дата смерти18.03.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1819 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фон Таубе (Von Taube) Richard Peter
Мать ребёнка: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte
Рождение ребёнка
15.06.1857 ст.
Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte
Рождение ребёнка
16.06.1865 ст.
Смерть
18.03.1893 ст.
Рига, Rīga