Фон Таубе Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Таубе Фёдор Фёдорович

Фон Таубе Фёдор Фёдорович

Место рождения

Мангейм

Дата рождения

03.11.1819 ст.

Дата смерти

18.03.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1819 ст.

Отец: Фон Таубе Фёдор Иванович

Мать: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фон Таубе (Von Taube) Richard Peter

Мать ребёнка: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte

Рождение ребёнка
15.06.1857 ст.

Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte

Рождение ребёнка
16.06.1865 ст.

Сын: Фон Таубе Евграф (Gerhard Erich Otto) Фёдорович

Мать ребёнка: Фон Таубе (Walter) Mathilde Charlotte

Смерть
18.03.1893 ст.
Рига, Rīga

Мы используем куки для улучшения работы сайта.