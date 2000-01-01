(Галина) Яна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.04.1989
Отец: Галин Александр
Мать: Галина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан