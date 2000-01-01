(Галина) Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галина) Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.04.1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.04.1989

Отец: Галин Александр

Мать: Галина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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