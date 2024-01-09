Чижевская Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Чижевский Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1877
Дочь: Чижевская Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Сын: Чижевский Никифор Федорович
Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич
Липовая Долина, Сумська область
Смерть
Неизвестно