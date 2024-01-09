Чижевская Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижевская Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Чижевский Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Чижевская Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Сын: Чижевский Никифор Федорович

Отец ребёнка: Чижевский Феодор Алексеевич

Липовая Долина, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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