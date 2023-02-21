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Сасакина Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Сасакин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Сасакина Мария Григорьева

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Сасакина Феодора

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
14.12.1889

Дочь: Девяткина Анастасия

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Сасакин Павел Григорьев

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
11.10.1894

Сын: Сасакин Филипп

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Александр

Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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