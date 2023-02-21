Сасакина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
27.05.1882
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Сасакина Мария Григорьева
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Сасакина Феодора
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
14.12.1889
Дочь: Девяткина Анастасия
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
13.02.1890
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.10.1894
Сын: Сасакин Филипп
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Александр
Отец ребёнка: Сасакин Григорий Тимофеев
Смерть
Неизвестно