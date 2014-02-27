(Микушина) Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти05.11.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Микушин Александр Амосимович
Отец ребёнка: Микушин Амосим Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1952
Дочь: Отева Татьяна Амосимовна
Отец ребёнка: Микушин Амосим Алексеевич
Смерть
05.11.1988