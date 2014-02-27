(Микушина) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микушина) Антонина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

05.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Микушин Александр Амосимович

Отец ребёнка: Микушин Амосим Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1952

Дочь: Отева Татьяна Амосимовна

Отец ребёнка: Микушин Амосим Алексеевич

Смерть
05.11.1988
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