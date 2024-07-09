Зимин Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Евгений Константинович

Место рождения

Карабатово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

14.06.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Карабатово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1961

Сын: Зимин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Карабатово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.06.1981
Карабатово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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