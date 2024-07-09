Зимин Евгений Константинович
Место рождения
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти14.06.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1961
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.06.1981