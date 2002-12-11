Гришков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2002

Отец: Гришков Сергей Иванович

Мать: Гришкова Елена Владимировна

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