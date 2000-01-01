Мирохин Тимофей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирохин Тимофей Денисович

Мирохин Тимофей Денисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Мирохина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Мирохина Наталья Васильевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирохина Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close