Власюк Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972
Отец: Власюк Алексей
Мать: Власюк Любовь Ильинична
Бракосочетание
23.09.2000
Рождение ребёнка
17.11.2003
Дочь: Власюк София Алексеевна
Мать ребёнка: Чураева Ольга Владимировна
Развод
20.12.2007
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власюк Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власюк Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Власюк Елена Викторовна