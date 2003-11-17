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Власюк Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972

Отец: Власюк Алексей

Мать: Власюк Любовь Ильинична

Бракосочетание
23.09.2000

Жена: Чураева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.2003

Дочь: Власюк София Алексеевна

Мать ребёнка: Чураева Ольга Владимировна

Развод
20.12.2007

Жена: Чураева Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власюк Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власюк Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Власюк Елена Викторовна

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