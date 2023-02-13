Демин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1937

Дата смерти

13.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937

Отец: Демин Петр Дмитриевич

Мать: Демина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2023
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