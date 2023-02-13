Демин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1937
Дата смерти13.02.2023
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937
Отец: Демин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2023