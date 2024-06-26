Петр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузьма Петров
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина Петрова
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
Неизвестно