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Петр Алексеев

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьма Петров

Мать ребёнка: Аксинья

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина Петрова

Мать ребёнка: Аксинья

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Аксинья

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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