Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Спиридонович
Смерть
Неизвестно