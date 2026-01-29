Рощупкин Василий Кириллов
мужской, родился 02.04.1861, Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
умер 02.04.1911, Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
ОтецРощупкин Кирилл Феодулов12.03.1834 г.р.
МатьРощупкина (Буракова) Соломонида Николаева27.07.1834 г.р.
Супруги
Дети
Рощупкин Степан Васильевич26.07.1881 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1861
Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1881
Сын: Рощупкин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Рощупкина (Арнаутова) Евдокия Михайлова
Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.04.1911
Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния