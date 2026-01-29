Рощупкин Василий Кириллов 02.04.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощупкин Василий Кириллов

Автор
ДИ
Иванов Д.

мужской, родился 02.04.1861, Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

умер 02.04.1911, Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Отец
Рощупкин Кирилл Феодулов12.03.1834 г.р.
Мать
Рощупкина (Буракова) Соломонида Николаева27.07.1834 г.р.
Супруги
Рощупкина (Арнаутова) Евдокия Михайлова1857 г.р.
Дети
Рощупкин Степан Васильевич26.07.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1861

Отец: Рощупкин Кирилл Феодулов

Мать: Рощупкина (Буракова) Соломонида Николаева

Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощупкина (Арнаутова) Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
26.07.1881

Сын: Рощупкин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Рощупкина (Арнаутова) Евдокия Михайлова

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
02.04.1911
Семеновка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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