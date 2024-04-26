Семёнов Наум Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Наум Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1890 ст.

Дочь: Бобкова (Семёнова) Александра Наумовна

Мать ребёнка: Семенова Анна Федоровна

Ильбухтино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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