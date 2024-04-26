Семёнов Наум Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1890 ст.
Дочь: Бобкова (Семёнова) Александра Наумовна
Мать ребёнка: Семенова Анна Федоровна
Ильбухтино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно