Попова (Лепехина) Марина Михайловна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Лепехина) Марина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Муж

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лепехин Михаил Андреевич

Мать: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
17.09.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.07.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.08.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
13.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.11.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
25.10.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
23.04.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Васильевич

Амурская область с. Астрахановка
Смерть
Неизвестно

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