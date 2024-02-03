Ленев Никифор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти21.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Ленев Артемий Филиппович
Мать: Ленева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Около 1857
1857 уже женаты https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Ленев Александр Никифорович
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1860 ст.
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
?.08.1870
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: (Ленева) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна
Крестный - брат Степан Никифорович
Смерть
21.07.1912
76 лет от старости https://yandex.ru/archive/catalog/563a6cec-926e-4500-ba4b-baa9232c317f/153