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Ленев Никифор Артемьевич

Место рождения

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

21.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Ленев Артемий Филиппович

Мать: Ленева Мавра Ивановна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленев Феодор Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Линев Илья Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Около 1857

Жена: Ленева Екатерина Федоровна

1857 уже женаты https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Ленев Александр Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Ленев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
?.08.1870

Сын: Ленев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: (Ленева) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Ленева Екатерина Федоровна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Крестный - брат Степан Никифорович
Смерть
21.07.1912
Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
76 лет от старости https://yandex.ru/archive/catalog/563a6cec-926e-4500-ba4b-baa9232c317f/153

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