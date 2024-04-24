Червяк Марина Степановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1824 ст.
19 июля 1824 г. Помещика Шкларевича у крестьянина Степана Червяка и жены его Агафьи родилась дочь молитвами имя ей нарек МАРИНА благочинный иерей Иоанн Попруженко | ГАОО. Ф.37 Оп. 3 Дело 292 стр. 318 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно