Червяк Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервяк Марина Степановна

Червяк Марина Степановна

Место рождения

Орлова Балка, Кіровоградська область

Дата рождения

19.07.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

До 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1824 ст.

Отец: Червяк (Червеченко) Степан

Мать: Червяк (Прудченко) Агафья Саввична

Орлова Балка, Кіровоградська область
19 июля 1824 г. Помещика Шкларевича у крестьянина Степана Червяка и жены его Агафьи родилась дочь молитвами имя ей нарек МАРИНА благочинный иерей Иоанн Попруженко | ГАОО. Ф.37 Оп. 3 Дело 292 стр. 318 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Орлова Балка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Орлова Балка, Кіровоградська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.