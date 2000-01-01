Боровков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Боровков Егор
Мать: Боровкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1823