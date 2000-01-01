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Боровков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Боровков Егор

Мать: Боровкова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1823
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