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Бакулина Прасковья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Бакулина) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бакулин Данила Семенович

Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бакулин Федор Семенович

Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Бакулина) Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бакулин Ларион Семенович

Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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