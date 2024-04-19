Бакулина Прасковья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Бакулина) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Бакулина) Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бакулин Семен Игнатьевич
Смерть
Неизвестно